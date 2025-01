Sottosegretaria Albano visita Comando Guardia Finanza Marche

La sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze, onorevole Lucia Albano, si è recato in visita istituzionale presso la Caserma "Sottotenente Gian Maria Paolini M.A.V.M.", sede del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, per un saluto al generale di brigata Nicola Altiero, comandante regionale Marche, e ai vertici del Corpo del capoluogo dorico.

Oltre al Comandante regionale, la sottosegretaria è stata accolto dal generale di brigata Carlo Vita comandante provinciale Ancona, Colonnello t.Spef Ciro Castelli comandante Nucleo polizia economico-finanziaria Ancona, colonnello Dario Guarino Capo di Stato maggiore del Comando regionale Marche, tenente colonnello Corrado Bianchi comandante del Reparto operativo aeronavale di Ancona, tenente colonnello Silvano Melasecca capo Ufficio operazioni del comando Regionale.

Durante il suo intervento di saluto, Albano ha dichiarato: "desidero ringraziare le donne e gli uomini della Guardia di Finanza per i risultati conseguiti sul territorio marchigiano e per l'azione costante a tutela della legalità e della trasparenza. Permettetemi di esprimere la vicinanza e la stima del Governo per le prove di professionalità e competenza che questo Corpo esprime quotidianamente. La presenza incessante della Guardia di Finanza sul territorio, - ha concluso - se da un lato esprime la volontà dell'esecutivo di non dare tregua alla criminalità, di combattere l'evasione fiscale e i traffici illeciti, dall'altro dimostra l'attenzione delle Istituzioni a tutela di tutti i cittadini".



