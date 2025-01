Incontro Acquaroli-Udc Regione su temi strategici per le Marche

Sanità, agricoltura, infrastrutture e famiglia. Sono alcuni dei temi discussi, stamattina in Regione, in un incontro tra la delegazione Udc Marche, guidata dal Commissario Regionale Antonio Saccone, affiancato dai responsabili provinciali del partito nelle Marche e dal presidente del Consiglio Regionale, Dino Latini, e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

"È stato un confronto molto proficuo - dichiara Saccone - in cui abbiamo affrontato temi fondamentali per il futuro del nostro territorio e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini marchigiani. Il Presidente Acquaroli ha dimostrato di avere una visione chiara e concreta delle priorità da affrontare" Tra i principali argomenti trattati, fa sapere l'Udc, "spicca la Sanità, considerata una priorità assoluta". "Occorre un impegno deciso per rendere il sistema sanitario regionale più inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini," sottolinea Saccone.

Si è poi discusso di Agricoltura, "con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per sostenere i produttori locali, e del mondo degli artigiani, valorizzando un settore cruciale per l'economia regionale".

Un "focus particolare è stato dedicato alle infrastrutture, con la necessità di completare opere strategiche per modernizzare la rete delle vie di comunicazione e rafforzare i collegamenti regionali"; "interventi straordinari mai realizzati prima nelle Marche," aggiunto il commissario regionale Udc.

Nel corso dell'incontro, la delegazione Udc ha inoltre "sollecitato il sostegno del Presidente alle proposte di legge in materia di sostegno alla famiglia e di inclusione sociale, due pilastri delle politiche del partito, che verranno presto presentate in maniera capillare sul territorio".

"Questo confronto rappresenta un importante passo avanti per dare risposte concrete alle istanze dei marchigiani," ha concluso Saccone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA