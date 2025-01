Devasta erogatore automatico, primo Daspo 2025 Questore Ancona

Il primo Daspo urbano dell'anno ad Ancona, per due anni, è stato firmato dal Questore Cesare Capocasa nei confronti di un 24enne di origine pakistana, arrestato qualche giorno fa: le forze dell'ordine, intervenute a Chiaravalle, dove alcuni cittadini avevano segnalato un uomo intento a devastare i vetri di un distributore automatico di un esercizio commerciale. Sul posto gli operatori avevano costatato davanti il locale, la presenza di un cospicuo numero di persone impressionate dalla condotta del 24enne che poi si stava allontanando. Il pakistano era stato identificato e arrestato dopo essere stato trovato in possesso di merce presa dall'erogatore automatico; nelle ore precedenti, il giovane si era reso anche responsabile anche di interruzione di pubblico servizio.

Considerando l'assidua frequentazione del 24enne con pregiudicati, il suo modus operandi e i molteplici precedenti per reati contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio e per porto d'armi od oggetti atti ad offende e violazioni del Testo Unico in materia di immigrazione e data la violenta condotta attuata, è stata valutata una sua "evidente la pericolosità sociale".

Per questi motivi, il questore ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione che vieta allo stesso di accedere alle aree urbane attigue a dove il fatto si è consumato per un periodo di due anni. La misura di prevenzione emessa si prefigge la finalità di ridurre al massimo i rischi di commissione di disordini, attraverso azioni di prevenzione verso fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa che incidono sull'esigenze di sicurezza pubblica.



