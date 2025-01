Contorniato di Traiano torna a Ente Olivieri, fu rubato nel '78

Torna a Pesaro, che in questi giorni chiuderà formalmente l'anno di Capitale italiana della Cultura 2024 con il passaggio di testimone ad Agrigento, lo storico contorniato di Traiano che venne rubato nel 1978 all'Ente Olivieri. Si tratta di un cimelio storico, una sorta di moneta, quasi unico nel suo genere; al mondo ne sono censiti al momento soltanto due con la particolarità di essere in argento anziché nel classico bronzo dei contorniati. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Ancona. La svolta nel 2016, grazie a un gioco di squadra intrapreso dall'Arma con i professionisti del settore dell'arte, che ha permesso, all'ente Olivieri, di ricevere notizia di un'identificazione di un contorniato familiare ad un'asta a Lancaster.

I carabinieri hanno così attivato subito le ricerche e i confronti, informando poi la magistratura che ha accolto le acquisizioni investigative dando così inizio alle procedure internazionali che nel 2017-2018 ha visto iniziare l'iter del sequestro del bene sottratto alla città di Pesaro.

Il cimelio torna quindi all'Ente Olivieri nella giornata di oggi, che coincide con l'inaugurazione della nuova sede, in attesa del completamento dei lavori della storica biblioteca.





