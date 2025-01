Comune Ancona, sostegno a pagamento oltre mille utenze nel 2024

Nel 2024 il Comune di Ancona "ha approvato, nell'ambito delle politiche per la famiglia, tre tipologie di contribuzione a beneficio dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, finanziate con risorse proprie: il contributo per le utenze domestiche, il contributo per il canone di locazione (più comunemente noto come 'contributo affitti') ed il bonus bebè".

La prima linea di intervento, ricorda il Comune, "cui è stata destinata la somma di 300mila euro, consiste in un sostegno legato al pagamento delle utenze domestiche, particolarmente gravoso per i bilanci di molte famiglie, anche in considerazione delle condizioni di contesto geopolitico". Per questa prima linea di intervento "potevano presentare richiesta i nuclei familiari con Isee fino ad 10mila euro. Sono pervenute 1.163 domande di cui, a seguito di numerose interlocuzioni con i richiedenti e deposito di integrazioni, ne sono state ammesse a finanziamento 1.030, giungendo così a soddisfare quasi il 90% degli istanti".

Quanto alla seconda misura, l'Amministrazione "ha stanziato complessivamente la somma di 245.000 euro per il riconoscimento di un contributo legato al pagamento del canone di locazione nel territorio comunale. Potevano presentare domanda i residenti con Isee fino ad 13.894,66 euro, pari al doppio dell'importo dell'assegno sociale stabilito dall'Inps per l'anno 2024. Sono pervenute 881 domande, di cui ammesse a finanziamento 490, fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio".

Da ultimo, ricorda il Comune, "le risorse rimanenti all'esito delle complesse istruttorie, sono state destinate ad un'ulteriore misura a sostegno, questa volta, della natalità, coerentemente con le linee programmatiche di mandato".

"Si tratta di un intervento di natura diversa rispetto ai precedenti. Con i contributi per utenze e locazioni, il Comune ha inteso alleviare il disagio economico legato alle spese quotidianamente sostenute dalle famiglie anconetane per beni essenziali. Per converso, con il bonus bebè, l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di sostenere la natalità in quanto tale, come valore in sé stessa. - dichiara l'assessora alla Famiglia Orlanda Latini - La misura vuole cioè contribuire a rendere Ancona una città popolata di nuovi residenti, invertendo la rotta dell'innalzamento progressivo dell'età media".

"Il bonus bebè, pari a 250 euro ogni nuovo nato e residente nel Comune, - spiega una nota - sostanzia la volontà dell'Amministrazione di condividere con le famiglie anconetane un evento tanto lieto quale quello della nascita di un figlio, a prescindere dal contesto economico-sociale, dando risalto e importanza all'aumento della natalità e ai benefici che questo produce sulla comunità intera.

Pertanto, il bonus, seppur in successive tranches, viene garantito a tutti i nuovi nati del 2024 residenti nel territorio comunale, che risultano essere 584 alla data del 31 dicembre 2024. Per ottenerlo sarà erogato a chi comunicherà l'IBAN agli uffici competenti, utilizzando il modulo che sarà distribuito unitamente a una lettera a firma congiunta del Sindaco Daniele Silvetti e dell'Assessore alla Famiglia Orlanda Latini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA