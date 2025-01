Rientra in carcere dal permesso con ovuli di droga nello stomaco

Un detenuto 25enne, pugliese, del carcere di Barcaglione, ad Ancona, 25 anni, andrà a processo a febbraio dopo essere stato trovato con dieci ovuli di droga nello stomaco.

Il giovane, a fine settembre scorso, era uscito dalla casa circondariale per un permesso premio. Tornando in carcere erano stati eseguiti dei controlli approfonditi in considerazione dei precedenti del 25enne per spaccio di droga. La polizia penitenziaria lo aveva trasportato all'ospedale di Torrette dove, mediante apposite strumentazioni, erano emerse nello stomaco le palline appena ingerite con all'interno 50 grammi tra cocaina e hascisc. Un tentativo di introdurre la droga in carcere, secondo gli investigatori, per spacciarla.

L'intervento degli agenti ha evitato che la sostanza stupefacente fosse introdotta nel carcere. La Procura di Ancona ha chiesto il giudizio immediato per il 25enne che andrà a processo il 4 febbraio, dunque senza udienza preliminare.





