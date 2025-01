Parcheggio Salesi: Pizzi, 'Trovare soluzioni per accessibilità'

Un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta del comune di Ancona ad individuare le modalità con le quali agevolare la sosta per i dipendenti, i pazienti e i visitatori del Presidio Ospedaliero G. Salesi nelle vie adiacenti lo stesso, fino alla sua permanenza nella attuale sede, è stato presentato dal presidente del Consiglio comunale, Simone Pizzi, dal gruppo Ancona Protagonista e sottoscritto dal consigliere Francesco Andreani (Ripartiamo dai Giovani) nel corso della seduta dell'Assemblea dorica dedicata al bilancio di previsione 2025-2027, che lo ha approvato.



L'ordine del giorno "prende atto della attuale modalità di gestione dei parcheggi legati alla fruizione del presidio ospedaliero da parte di dipendenti, pazienti e visitatori che non appare soddisfacente in relazione ai bisogni". Di qui la necessità di trovare una soluzione, che ha già registrato in passatto l'attenzione del sindaco Daniele Silvetti, che semplifichi l'accesso da parte dei dipendenti e parenti dei piccoli degenti al nosocomio pediatrico infantile. Consapevoli dell'importanza e della centralità dell' unico ospedale pediatrico del medio Adriatico. Si sono astenuti i consigliere del PD Susanna Dini, Angelo Tomassetti, Mirella Giangiacomi, Andrea Vecchi e Federica Fiordelmondo; mentre a favore hanno votato Carlo Maria Pesaresi (Diamoci del noi) il vice presidente Francesco Rubini Filognia (Altra idea di città) e Diego Urbisaglia (Ancona Futura) e Massimo Mandarano di Italia Viva.





