Pesaro, pubblicato bando per il Piano urbanistico generale

Il comune di Pesaro ha pubblicato il nuovo bando per il piano urbanistico generale (Pug) di Pesaro, reperibile sul sito comunale nella sezione "amministrazione trasparente" e che dovrà essere presentato tramite pec alla mail comune.pesaro@emarche.it entro le ore 12 del 20/01/2025. L'obiettivo è quello di avviare studi e analisi per pianificare il territorio comunale in maniera più semplice, di qualità e sostenibile.

"Abbiamo infatti avviato una manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto della realizzazione delle analisi finalizzate alla stesura del Pug - dicono il sindaco, Andrea Biancani e l'assessore all'urbanistica, Andrea Nobili - si tratta del primo passo per la realizzazione di uno strumento di pianificazione importante, che andrà a delineare gli obiettivi, le scelte strategiche ambientali, infrastrutturali e la destinazione o vocazione del territorio comunale - aggiungono - Pesaro è arrivata prima tra i capoluoghi di Provincia con popolazione superiore a 70mila abitanti, quindi per questa fascia il finanziamento è di 300mila euro e prevede un cofinanziamento obbligatorio minimo del 30% da parte dell'ente vincitore".



