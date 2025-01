Bimbo cade con la bici, soccorso dall'eliambulanza

Apprensione oggi pomeriggio nel rione fermano di Salvano dove un bimbo di sei anni è stato soccorso dal 118, e successivamente trasportato in eliambulanza al Salesi di Ancona, dopo una caduta con la bicicletta.

Il bambino si trovava nel parco giochi vicino al campo sportivo del quartiere fermano quando è caduto riportando un trauma al bacino. In prima battuta è stato soccorso dai volontari della croce azzurra di Porto San Giorgio (Fermo) e dai sanitari dell'automedica che hanno riscontrato un trauma al bacino, fortunatamente non preoccupante. La centrale del 118, però, data la tenera età del paziente, ha ritenuto opportuno richiedere anche l'intervento dell'eliambulanza che, infatti, da lì a breve è atterrata in un parcheggio poco distante dal punto dove era avvenuta la caduta. Il personale dell'elisoccorso ha così preso in cura il bimbo per poi trasportarlo all'ospedale Salesi di Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA