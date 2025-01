Croce pericolante su una chiesa, rimossa dai vigili del fuoco

La croce sulla sommità della chiesa di Altidona (Fermo) si piega e si inclina pericolosamente. Scatta la richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Fermo, che arrivati sul posto, la rimuovono.

Questa mattina il 115, dopo essere intervenuto in A14 per un'auto in fiamme, è stato chiamato a intervenire ad Altidona.

Dal piccolo Comune della Valdaso, infatti, era partita una segnalazione per il crocefisso della chiesa dei santi Maria e Ciriaco che si era piegato diventando di fatto pericolante.

Per scongiurare l'eventuale caduta della croce, i vigili del fuoco hanno raggiunto la sommità della chiesa con un'autoscala e poi hanno tagliato il crocefisso. A quel punto hanno anche messo in sicurezza l'area circostante. La chiesa si trova a pochi passi dal Comune. In ausilio ai vigili del fuoco anche una pattuglia della polizia locale.



