Servizi straordinari di controllo del territorio, il bilancio

Identificate 95 persone, delle quali 15 sono risultate positive per precedenti di polizia, e controlli su 37 veicoli. E' il bilancio, reso noto dalla questura di Ancona, dei servizi di controllo effettuati nel pomeriggio di ieri. In azione personale della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo unitamente a quello del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche che, come da direttive impartite con ordinanza del Questore di Ancona, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, che mira ad intensificare il rapporto di fiducia con la cittadinanza, avente quale precipua finalità l'attività di prevenzione dei reati contro l'incolumità pubblica, di tipo predatorio e dello spaccio stupefacenti, nell'imminenza delle festività natalizie.

Gli equipaggi, impiegati in maniera sinergica nell'azione combinata volta alla prevenzione e repressione dei reati ed al contrasto del degrado urbano, hanno concentrato i posti di controllo nelle aree più sensibili della città ed in particolare nel centro storico. Durante il servizio i poliziotti hanno effettuato controlli in esercizi commerciali ed hanno contribuito a garantire la sicurezza della circolazione stradale a seguito di un incidente sulla Via Flaminia I.



Controlli dinamici del territorio della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Ancona prosegue con i controlli dinamici del territorio disposti dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto, durante tutta la giornata del sabato e, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, questi sono stati intensificati.

Questa mattina la Polizia di Stato nel quartiere Piano San Lazzaro sono stati disposti controlli della Polizia di Stato con operatori della Questura unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, nelle zone che in questa fascia oraria presentano una concentrazione maggiore di cittadini, anche grazie alla presenza del mercato in Piazza D'Armi.

L'attività di controllo ha permesso di identificare 106 persone, di cui 21 con pregiudizi di polizia, e di controllare 45 veicoli. Durante il servizio, gli agenti operanti hanno sanzionato una persona per ubriachezza.

In particolare, i poliziotti notavano in Piazza Ugo Bassi due soggetti appiedati, di cui uno con una bottiglia di birra in mano intento a sorseggiarla. Le persone venivano identificate, risultando essere due uomini di 44 e 33 anni, di nazionalità straniera, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale. Il più anziano dei due veniva sanzionato ai sensi dell'art. 688 c.p. perché all'atto del controllo era in stato di alterazione psico fisica dovuto all'abuso di alcool e, oltre a mostrarsi insofferente durante i controlli, aveva difficoltà nel reggersi in piedi a causa del suo stato di alterazione.

Inoltre, durante lo svolgimento del servizio, veniva rintracciato un giovane straniero di 30 anni, sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione. Condotto presso gli Uffici della Questura si accertava della sua posizione irregolare sul territorio nazionale. Pertanto, al termine delle verifiche, non risultando a suo carico precedenti penali é stato munito dell'ordine del Questore a lasciare il Paese entro 7 giorni.







