Loreto, progetti per una nuova identità della città

Il 2025 sarà un anno decisivo per Loreto (An), non solo per il Giubileo, ma anche per il completamento di progetti chiave che definiscono l'identità dell'amministrazione comunale guidata da Moreno Pieroni. Stamani il sindaco ha illustrato in conferenza stampa le priorità e le iniziative che caratterizzeranno l'ultimo anno della consiliatura, con l'obiettivo di chiudere il mandato lasciando un'impronta tangibile su più fronti.

Al centro dei riflettori, la riqualificazione della storica scuola elementare Marconi, che verrà riconsegnata alla città nel 2025, segnando la conclusione di un programma di ristrutturazione antisismica che ha coinvolto tutti gli edifici scolastici lauretani. Con un investimento complessivo di 6 milioni di euro, Loreto si conferma pioniera nell'attenzione alla sicurezza degli spazi educativi. Importanti novità anche per la viabilità.

La realizzazione della rotatoria Bellaluce, attesa da oltre 15 anni, prenderà il via in tarda primavera. Situata in un punto critico della statale 'dei Pali', tra i comuni di Loreto, Recanati e Porto Recanati, l'opera rappresenta una soluzione strategica per ridurre il rischio di incidenti. Finanziata con fondi sovracomunali e un contributo comunale di 600mila euro, l'infrastruttura garantirà maggiore sicurezza e fluidità al traffico. Un altro capitolo significativo riguarda gli impianti sportivi: l'amministrazione ha destinato 1,6 milioni di euro alla messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture. Tra gli interventi, la riapertura del circolo tennis e i lavori allo stadio Capodaglio, con gli spogliatoi pronti entro aprile.

Il 2025 vedrà inoltre il completamento del progetto delle casette dell'acqua, con l'installazione di nuovi punti a Viale Marche e Costabianca. "Un'iniziativa simbolica che coniuga economia ed ecologia," ha sottolineato Pieroni. L'attenzione alla cultura rimane un pilastro della visione amministrativa.

Dopo la riapertura del Teatro Bastione Sangallo nel 2024, si consolidano i successi delle stagioni estive e natalizie con l'impegno a mantenere alta l'offerta culturale e di spettacolo.

Infine, il finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro permetterà di intervenire su due importanti arterie cittadine, via Rampolla e via San Francesco, e sulle piazze di Villa Costantina e Villa Musone. "Abbiamo affrontato scelte coraggiose - ha concluso il sindaco - consapevoli che accogliere i pellegrini è importante, ma lo è altrettanto garantire ai cittadini servizi e infrastrutture moderne e sicure".



