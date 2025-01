Comune Ancona, 102 assunzioni 2024, ora età media ora 50 anni

"Sono 102 unità le nuove assunzioni del Comune di Ancona effettuate nel 2024"; l'ente comunale "ha operato per garantire l'implementazione dell'organico a servizio dell'Amministrazione, registrando l'abbassamento dell'età media, attualmente pari a 49 anni: "l'età media del personale impiegato all'interno del Comune - riferisce l'amministrazione - passa da 50,89 a 49,53 anni; in particolare l'età media degli assunti nel 2024 è pari a 36,84 anni".

"Nell'anno che si è appena chiuso, a fronte di 64 cessazioni, siamo stati in grado di garantire un forte ricambio generazionale e, fra concorsi e mobilità, abbiamo assicurato all'ente l'apporto di personale qualificato, da destinare negli uffici amministrativi, tecnici, di vigilanza, culturali e socio-educativi; - commenta l'assessora al Personale Orlanda Latini - si tratta di un traguardo importante, reso possibile grazie all'impegno e alla dedizione messi in campo dagli uffici delle risorse umane, che ringrazio per aver raggiunto l'obiettivo delle 100 persone da inserire in organico nel 2024".

"Dal primo gennaio 2024 ad oggi, - riferisce il Comune - il personale impiegato presso l'ente comunale ha registrato un incremento di 42 unità, passando da 721 a 763 persone in organico. Questo traguardo è stato possibile grazie a tre assunzioni relative al Piano Assunzioni 2023, un rientro dall'aspettativa e soprattutto 102 assunzioni (di cui 98 già operative in organico ed appena 4 in fase di completamento).

Dall'altra parte si sono registrate 64 cessazioni, fenomeno derivante dal conseguimento del pensionamento o da dimissioni volontarie (vincita di altri concorsi pubblici)".

Per quanto riguarda la distribuzione delle nuove assunzioni, ricorda il Comune, "i due settori che hanno beneficiato maggiormente delle nuove assunzioni sono stati i settori tecnici e della sicurezza urbana: per l'area tecnica sono state effettuate 34 assunzioni, di cui 17 con il profilo di funzionario (ex cat. D), 5 con il profilo d'istruttore tecnico (ex cat. C) e 12 con il profilo di collaboratore amministrativo (ex cat. B). Per l'area della vigilanza sono ben 19 i nuovi agenti della Polizia Locale (ex cat. C) che, insieme a due funzionari, portato le nuove unità in forza al Comando a quota 21".

Per l'area amministrativo-contabile sono state fatte "31 assunzioni, di cui 12 con il profilo funzionario (ex cat. D), 16 con il profilo contabile (ex cat. C) e 3 con il profilo collaboratore (ex cat. B); per l'area 'Servizi culturali e socio-educativi', inoltre, sono state effettuate in tutto 12 assunzioni: 7 funzionari e 5 educatori da asilo nido (cat. C).

Infine per l'area innovazione e informazione sono state assunte 4 persone, di cui 2 funzionari e 2 collaboratori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA