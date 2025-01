Capodanno a Recanati, torna spettacolo pirotecnico dal Comune

Lo scintillante spettacolo pirotecnico tornato ad affacciarsi dal tetto del Palazzo comunale ha suggellato la notte di Capodanno a Recanati (Ancona): successo per la serata di San Silvestro organizzata dall'Amministrazione Comunale in piazza, con tanta musica.

Un brindisi al 2025 che il sindaco Emanuele Pepa e la sua Giunta hanno voluto celebrare con tutta la cittadinanza "per la festa e la condivisione di un momento di passaggio mai come quest'anno ricco di significato".

"Questo Capodanno - ha detto infatti il sindaco rivolgendosi al folto pubblico convenuto in Piazza Leopardi - segna il passaggio all'anno 2025, il primo anno che sarà davvero nostro in tutta la sua interezza per poter dare avvio al nostro programma per Recanati, dopo questi primi sei mesi che sono comunque stati di proficua rincorsa". Pepa ha ringraziato "i moltissimi che hanno scelto di trascorrere la serata del 31 dicembre nella città leopardiana", parlando di un gesto importante anche da un punto di vista civico, "un segnale forte di quanto i recanatesi abbiano voglia di vivere pienamente la loro città: questo non può che renderci felici e ancora più motivati a fare bene per la collettività".

L'evento di Capodanno, dal titolo "La notte vola", è proseguito fino a notte fonda, con tanta musica e i fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte, seguiti da un brindisi e una fetta di panettone per tutti. Particolarmente apprezzata anche la pista di pattinaggio, per l'occasione rimasta aperta per tutta la durata della festa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA