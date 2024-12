Marcia della Pace 2024: in migliaia rispondono all'appello

È partita da Pesaro, quest'anno, la 57° marcia della Pace che attraverserà la città capitale italiana della cultura 2024 per 5 km di camminata e che ha visto rispondere all'appello migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Il ritrovo si è svolto al parco Miralfiore intorno alle ore 15:30 per poi fermarsi in tre punti della città, proponendo tre temi di riflessione. Il primo luogo è quello del monumento alla resistenza, dove il tema sarà il "perdono". Poi la chiesa di Santa Maria con il tema del "debito". Infine la Palla di Pomodoro dove si affronterà quello del "disarmo". Per ogni tappa è previsto l'intervento di una serie di relatori. Il corteo inoltre sarà accompagnato da una fiaccolata della delegazione di pellegrinaggio Macerata-Loreto.

"La parola pace che viene pronunciata, ripetuta e gridata oggi pomeriggio è il messaggio di una cultura che pone al centro l'altro - dice l'arcivescovo di Pesaro-Urbino, Sandro Salvucci - parlare di pace oggi sembra parlare di qualcosa di esclusivo, perché purtroppo è molto più pronunciata la parola guerra - aggiunge - credo che affermarlo, in momenti come questo, significa tenere accesa una luce nella notte buia di questo tempo".



