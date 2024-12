Sanità nelle Marche, il 9.7% delle persone rinuncia a curarsi

"Sempre più persone rinunciano a curarsi, le Marche tra le regioni con i dati peggiori" così il consigliere d'opposizione del comune di Fano, Samuele Mascarin (lista civica In Comune) commenta la situazione sanitaria regionale riportando alcuni dati a riguardo. "Nel 2023 circa 4.5 milioni di persone hanno rinunciato a prestazioni sanitarie per problemi economici o di offerta - dice il consigliere - altri motivi sono stati le liste d'attesa troppo lunghe o la difficoltà nel raggiungere i luoghi dei servizi - afferma - parliamo del 7.6% della popolazione rispetto al 7% del 2022".

Mascarin cita poi il CNEL riportando che "peggio delle Marche al 9.7% ci sono solo Lazio e Sardegna, rispettivamente a 10.5% e 13.7%" chiedendo infine alla regione "che fine hanno fatto i 50 posti letto promessi per il Santa Croce di Fano?" sostenendo il "bisogno di un cambio di rotta e di strategia sul piano della sanità".



