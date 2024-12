Consegnato L'ultimo defibrillatore, Tavullia è cardioprotetta

Tavullia (Pesaro Urbino) conclude il progetto di città cardioprotetta, con la consegna ufficiale di un defibrillatore destinato alla palestra della scuola elementare cittadina. Con quest'ultimo defibrillatore infatti risulta ora coperto da defibrillatori semiautomatici (Dae) gran parte del Comune. Sono stati installati nelle palestre, nelle piazze delle frazioni, all'ingresso del palazzo municipale e presso i campi da calcio del territorio.

Il progetto non si è limitato alla sola installazione dei defibrillatori, ma ha incluso anche un'importante componente formativa. Nel mese di ottobre, in occasione del "World Restart a Heart Day", il comune ha organizzato un corso, in collaborazione con la croce rossa italiana di Montelabbate-Vallefoglia, sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA