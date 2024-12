Cesetti, centrosinistra può vincere ma coinvolgere tutti

"Vincere è possibile, ma il nuovo centrosinistra nasca dal coinvolgimento di tutti perché nessuno può farcela da solo". Lo sottolinea il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti che chiosa: "il nuovo anno che sta per arrivare sarà uno spartiacque importante per il nostro futuro.

L'appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio regionale e della presidenza della Regione - che auspico si svolga come previsto nell'autunno del 2025 e non, come vorrebbe la destra, nella primavera successiva - deciderà quale strada dovranno imboccare le Marche: continuare sulla via del declino tracciata dal centrodestra o dare avvio a una nuova stagione politica incentrata sulla difesa dei diritti, della salute pubblica e del rilancio dell'economia".

"Credo che ci siano tutte le condizioni per battere una destra litigiosa e divisa su tutto, - afferma l'esponente dem - che in questi quattro anni ha trascurato l'interesse generale, tralasciato ogni visione di società e non è stata capace di centrare neanche un obiettivo del programma con cui si era presentata agli elettori".

"Archiviare definitivamente la brutta pagina scritta dal 2020 in poi è possibile, a patto, però, - precisa Cesetti - che non si commetta l'errore di lasciare nelle mani di pochi il destino del centrosinistra. Penso che le decisioni dovranno essere prese da una comunità vera, una comunità che non è rappresentata solo dal Partito democratico ma anche da tutti i partiti progressisti, le forze sociali e civiche, laiche e cattoliche, che si riconoscono nei valori della democrazia, della solidarietà, della giustizia e della coesione".

"Questa comunità dovrà avere cura di non trasformarsi in gregge per seguire il pastore di turno. - osserva il consigliere del Pd - Perché, ormai lo sappiamo bene, nessuno, ma proprio nessuno, può farcela da solo. Da qui al voto abbiamo di fronte mesi di impegno politico e istituzionale. Nelle battaglie che dentro e fuori il consiglio regionale continueremo a condurre contro la destra, siamo chiamati a sviluppare un percorso definito con tutta la coalizione per costruire un programma realmente corrispondente ai bisogni dei cittadini, aprendo le porte al vasto arcipelago di organizzazioni, associazioni e comitati spontanei con cui in questi ultimi anni abbiamo camminato insieme, costruendo occasioni di dialogo e confronto su temi cruciali quali la sanità, il lavoro e l'ambiente".

"Costruire un'alternativa credibile per un nuovo governo delle Marche è possibile. - conclude Cesetti - Il mio augurio per il 2025 è che ognuno di noi sappia trovare l'entusiasmo e la passione per sentirsi coinvolto in questa sfida decisiva per i nostri territori".



