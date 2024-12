Paga per motore acquistato online ma non lo riceve, una denuncia

Risponde ad un annuncio per la vendita online di un motore per la sua auto e fa un bonifico da 1.075 euro al venditore, ma non riceve il prodotto acquistato.

E' accaduto ad un artigiano di Mogliano vittima di un raggiro. I Carabinieri della Stazione di Mogliano, nell'ambito delle indagini telematiche e bancarie condotte per le truffe online, hanno denunciato all'autorità giudiziaria un 42enne della provincia di Barletta, presunto autore di questa truffa.

Il fatto si è verificato lo scorso 24 novembre scorso: l'artigiano, alla ricerca di un motore per la sua auto "Mitsubishi Pajero" è stato attratto dall'annuncio di vendita pubblicato su una piattaforma di e-commerce. La vittima dopo aver preso contatti con il venditore ne ha stabiliva il prezzo, le modalità di pagamento e quelle di spedizione dell'oggetto.

Concordate le modalità di acquisto del motore, l'artigiano ha fatto un bonifico bancario di 1.075 euro, senza però mai ricevere il motore. La querela sporta dalla vittima presso i Carabinieri di Mogliano, ha permesso di avviare le indagini del caso e quindi giungere all'identificazione del presunto truffatore.



