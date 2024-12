Sindaco Pesaro-Authority, primo stralcio lavori dragaggio porto

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, si è confrontato con l'autorità portuale e la capitaneria di porto per discutere sul futuro dell'area portuale pesarese. I temi discussi hanno riguardato un nuovo bando per i posti barca, un nuovo piano regolatore del porto, il successivo cambio di destinazione da commerciale a turistica della nuova darsena, il dragaggio e la relativa cassa di colmata.

Riguardo al bando sui posti barca il sindaco ha "chiesto all'autorità portuale di pubblicarlo entro febbraio per i posti in scadenza così da assegnare i posti entro primavera del 2025", proponendo di "metterli a bando in due blocchi da 12, così da ammortizzare i costi del canone demaniale dei singoli".

Sul dragaggio e più in generale sul nuovo piano regolatore, di competenza dell'autorità portuale, il primo cittadino afferma che "è emersa la possibilità della realizzazione di un primo stralcio di lavori" mentre il cambio di destinazione, definito come "un progetto fondamentale", è ancora "lontano dalla realizzazione, essendo demandato al nuovo piano regolatore".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA