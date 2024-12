Morto imprenditore Massimo Ciccarelli, San Severino in lutto

Ha destato profondo cordoglio a San Severino Marche la scomparsa di Massimo Ciccarelli, stimato imprenditore settempedano titolare del "Salumificio Ciccarelli", azienda storica che da 80 anni rappresenta un'eccellenza del territorio e della tradizione italiana.

"Massimo Ciccarelli - ricorda il Comune - è stato un esempio di dedizione, visione imprenditoriale e attaccamento alle radici. Con grande passione e lungimiranza, ha saputo guidare l'azienda di famiglia verso la modernità, mantenendo vivi i valori e la qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento nel settore".

"La sua scomparsa - prosegue - rappresenta una perdita non solo per i suoi cari, ma per l'intera comunità settempedana, che si è stretta attorno alla famiglia Ciccarelli in questo momento di grande dolore".

La sindaca Rosa Piermattei e l'Amministrazione comunale "partecipano al lutto della moglie Gianna, delle figlie Sonia e Simona, dei generi Marco e Gabriele, e delle nipoti Vittoria e Greta, esprimendo loro le più sentite condoglianze".

I funerali si terranno giovedì 26 dicembre alle ore 9.30, nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo. La camera ardente è stata allestita nella sala del comitato "Il Tempio degli Angeli". San Severino Marche "perde un imprenditore capace, un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile in tutta la comunità".



