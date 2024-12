Maltempo Pesaro: 31 interventi effettuati, 75 chiamate in attesa

Vigili del fuoco ancora impegnati con numerosi interventi nella provincia di Pesaro-Urbino a causa del vento forte e della pioggia. Da questa notte alle 12:00 di oggi, a causa del maltempo, si registrano 31 interventi effettuati, mentre otto sono quelli attualmente in corso. Numeri destinati ad aumentare viste le chiamate in attesa che ammontano a 75 e quelle da valutare che invece superano le 220. Gli interventi hanno principalmente riguardato piante e alberi caduti o pericolanti. Numerose le auto danneggiate da queste ultime nella provincia, così come sono stati danneggiati e tranciati molti cavi elettrici, richiedendo un costante intervento di Enel sul territorio.

Gli interventi causati dal maltempo stanno riguardando soprattutto le città costiere della provincia. Dei cinque distaccamenti dei vigili del fuoco si registra infatti un tasso di interventi a Pesaro pari al 67%, a Fano del 15%, a Cagli del 10% e Urbino dell'8%. Nessun intervento invece risulta effettuato, al momento, dal distaccamento dei vigili del fuoco di Macerata Feltria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA