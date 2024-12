Maltempo, anche il comune di Ancona apre il Coc

Raffiche di vento in calo ma il maltempo persiste anche ad Ancona. E' comunque operativo dalle 7.00 di questa mattina il Coc, il centro operativo comunale per le emergenze. I responsabili della Protezione Civile comunale, insieme al Comandante della Polizia Locale stanno verificando i danni prodotti dal maltempo in tutta la città. Due le criticità rilevate: il forte vento che ha raggiunto i 100 Km/h- fenomeno ora in attenuazione, con assestamento attorno ai 45 km/h, e la pioggia battente con previsioni meteo non ancora in miglioramento. Le raffiche hanno investito in particolare i borghi dove si concentrano maggiormente le alberature, ma anche il centro città, viali e giardini. Numerosi di conseguenza sono gli interventi in corso su tutto il territorio comunale per fare fronte alla caduta di alberature ma anche di luminarie, segnaletiche e altro materiale.

E' stata chiusa via del Fornetto a causa della caduta di alberi; chiusa e poi riaperta anche la strada provinciale che collega Candia con Sappanico, ostruita da un grosso tronco. Per quanto riguarda le precipitazioni, attenzione viene riservata alle aree più facilmente soggette ad inondazione, dove vengono tenuti sotto controllo i sensori. Nei vari punti interessati dalle criticità stanno intervenendo gli operai delle ditte comunali e i Vigili del Fuoco di Ancona. Si raccomanda massima attenzione ai cittadini negli spostamenti, in particolare a ridosso delle alberature. Il numero di contatto del Coc è 071.222.3067



Riproduzione riservata © Copyright ANSA