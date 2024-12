Associazione Renatoè dona spirometro a pediatria Pesaro e Fano

L'associazione Renatoè ha donato uno spirometro portatile di ultima generazione per una rapida e completa refertazione per i piccoli pazienti dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino (Ast PU). La donazione ha riguardato i reparti di pediatria di Pesaro e di Fano.

Lo spirometro è completo di monitori touch-screen, con ossimetria per rilevare la saturazione dell'ossigeno nel sangue, sensore di temperatura integrato stampante e turbina monouso con boccaglio integrato, per un valore di circa quattromila cinquecento euro.

"Un dispositivo utilissimo per i reparto e per i piccoli pazienti" afferma il direttore generale Ast Pu Alberto Carelli.

"Lo strumento consentirà di valutare in maniera sempre più accurata la funzionalità respiratoria nei bambini con asma e altre patologie del respiro - dice Lorenzo Tartagni direttore di pediatria su Pesaro e Fano - migliorerà ancora di più la qualità delle cure offerte".



