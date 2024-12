Acquaroli, nel 2025 accelerazione per attuare riforma sanitaria

"Finire e accelerare il più possibile l'attuazione della riforma sanitaria perché sappiamo che più riusciremo ad attuare la riforma e accelerarne l'attuazione, più saranno immediati e riscontrabili i risultati positivi". C'è la sanità in testa alle priorità per il 2025 del presidente della Regione Francesco Acquaroli che affianca comunque all'ambito dei servizi sanitari ai cittadini anche "l'accelerazione del numero enorme di infrastrutture che dovranno essere cantierate".

"Penso - ha osservato il presidente, a margine del Consiglio regionale - che il 2025 dovrebbe essere l'anno dell'ospedale di Pesaro, l'anno dove si avvierà il cantiere per l'ospedale di Macerata e di tante altre infrastrutture importanti, le decine, centinaia di milioni di euro di infrastrutture". "L'Adriatica? Spero che possa esserci anche un primo passo importante sull'alta velocità. - ha auspicato Acquaroli - Un commissario? Sappiamo che c'è un impegno concreto su questo, poi se si tradurrà in commissario, bene, non sta a me dirlo, però spero che possano esserci dei segnali importanti".

A inizio 2025 sarà il momento anche per il bando riguardante i voli di continuità: l'auspicio di Acquaroli è che la gara si possa fare a febbraio: "nel frattempo - ha ipotizzato il presidente - mi risulta che dovrebbe dapprima partire il doppio volo sul Roma, quindi il volo bi-giornaliero. Il vettore dovrebbe fare mattina Roma-Milano e sera Roma-Milano e ci consentirebbe anche, diciamo, di allacciarci agli hub internazionali, non solo di Monaco ma anche di Roma, con un presumibile incremento dei passeggeri per la destinazione anche marchigiana, quindi sia in entrata che in uscita".



