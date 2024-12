Anziano trovato morto in un canale di scolo a Pergola

Un uomo di 95 anni è stato trovato morto in un canale di scolo nella zona di Pergola (Pesaro Urbino). Il corpo senza vita dell'anziano è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. L'uomo, secondo le prime informazioni, mentre camminata potrebbe essere stato colpito da un malore e poi caduto nel canale. Le cause della morte sono comunque ancora in fase di accertamento.

Sempre nel Pesarese, ma in frazione Carignano di Pesaro, un piccolo aereo monoposto ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza probabilmente per un'anomalia al motore: nonostante il velivolo sia arrivato a terra in modo più brusco del normale, non ci sono state ripercussioni fisiche per il pilota rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.



