Siani e Pieraccioni show ad Ancona, 'Io e te dobbiamo parlare'

"Moscioli al check up, dentro il panettone e col cioccolato! Adesso sto pensando a quelli al mascarpone. Ad Ancona ho preso 12 chili". Ha scherzato così Leonardo Pieraccioni intervenendo ad Ancona alla presentazione pubblica al Cinema Goldoni del film "Io e te dobbiamo parlare" che lo vede protagonista per la prima volta assieme ad Alessandro Siani, quest'ultimo anche in veste di regista.

Un tormentone quello dei moscioli (cozze selvatiche di Portonovo, ndr) che anima tutto lo show dei due comici nella sala gremita di pubblico accorso ad accoglierlo prima della proiezione, confermato dalla dichiarazione di Siani che da questa esperienza "porterà a casa il colesterolo".

Ma il filo conduttore dell'incontro moderato dal presidente della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission Andrea Agostini, che ha promosso il film, è il ringraziamento dei due interpreti alla città e alle Marche dove hanno girato per sette settimane, da giugno ad agosto di quest'anno, impiegando 600 comparse tra gli attori locali e portando tra Ancona e Portonovo assieme ai comuni di Osimo e Jesi un centinaio di persone a lavorare con loro.

"Volevamo fare questo film per divertirci e divertirvi", hanno detto i due protagonisti e, a giudicare dal box office, ci sono riusciti: il 19 dicembre giorno della sua uscita, lo vede già al secondo posto con oltre 60mila presenze.

"L' Arco Clementino, quello di Traiano e il Passetto li portiamo nel cuore - ha detto Siani - e il murales del porto con l'immagine di Monica Vitti è stato di buon auspicio, qui c'è una grande magia". "Ancona è una piccola Los Angeles", ha scherzato Pieraccioni, "anche se - ha proseguito Siani - quando abbiamo girato la scena in cui guidavo facendo impennare il motorino un passante ha minacciato di scrivere al sindaco esclamando 'dove siamo arrivati!".

Per un'ora i due comici hanno intrattenuto, improvvisando, il pubblico tra battute, barzellette e scherzi che non hanno risparmiato neppure il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti in un finto scambio di regali alla Totò. Alla fine applausi scroscianti e i ringraziamenti dei due esponenti politici per aver contribuito a far conoscere e apprezzare le Marche a tutti, anconetani compresi.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, "Io e te dobbiamo parlare" è una produzione Italian International Film con Rai Cinema. Nel cast anche: Brenda Lodigiani, Francesca Chillemi, Gea dall'Orto, Fulvio Falzarano, Enrico Lo Verso, Tommaso Cassissa, Euridice Axen, Sergio Friscia, Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Peppe Lanzetta e Alan Cappelli Goetz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA