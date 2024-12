FI, ordine del Giorno alla Camera per decontribuzione 30% Marche

"Il 20 dicembre 2024, nel corso della discussione sulla manovra finanziaria presso la Camera dei Deputati, è stato approvato un ordine del giorno (Odg) presentato da Forza Italia riguardante la decontribuzione per le imprese delle Marche". "Questo risultato - scrive Forza Italia Marche - rappresenta un'importante vittoria per il territorio marchigiano e per il tessuto produttivo locale, frutto dell'impegno politico e istituzionale portato avanti dai rappresentanti regionali e nazionali del partito".

"L'Odg - spiega in una nota Forza Italia - prevede una misura di decontribuzione del 30%, destinata specificamente alle regioni in transizione, come le Marche. Si tratta di un risultato eccezionale per le imprese marchigiane, che potranno beneficiare di un significativo alleggerimento del carico fiscale, con l'obiettivo di stimolare la competitività, incentivare nuove assunzioni e favorire la crescita economica".

Soddisfazione viene espressa dalla capogruppo di FI in Consiglio regionale Jessica Marcozzi che aveva già annunciato l'iniziativa in tavolo della moda tenuto a Fermo la scorsa settimana. Subito dopo, "grazie al lavoro sinergico tra la vicaria Marcozzi, il commissario Francesco Battistoni e i deputati di Forza Italia, è stato possibile presentare e far approvare l'emendamento necessario per l'inserimento di questa misura nella manovra finanziaria".

Parallelamente, la capogruppo Marcozzi ha annunciato ulteriori iniziative a favore dello sviluppo economico regionale. In particolare, "con il supporto dell'onorevole Battistoni, si é attivata a promuovere l'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (Zls) nelle Marche. Questo progetto, già operativo in alcune aree d'Italia, rappresenta un'opportunità per favorire la competitività delle imprese locali, ridurre la burocrazia e attrarre nuovi investimenti".

"Sebbene in passato si fosse lavorato per la creazione di una Zona Economica Speciale (Zes) nella regione, - ricorda FI - ostacoli normativi e procedurali ne avevano impedito la realizzazione. Con la prospettiva di una Zls, tuttavia, si apre un nuovo capitolo per rilanciare il tessuto economico e produttivo delle Marche".

"Questo risultato - sottolinea il partito - non solo sottolinea il ruolo strategico di Forza Italia nel dibattito parlamentare, ma ribadisce anche l'importanza di un dialogo costante tra i rappresentanti politici regionali e nazionali per affrontare le sfide economiche e sociali delle Marche. La decontribuzione al 30%, insieme all'impegno per la realizzazione della Zls, testimonia un approccio concreto e mirato per sostenere le imprese locali, stimolare l'occupazione e promuovere la crescita economica del territorio".



