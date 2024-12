Estorsione e minacce di morte all'ex compagna, arrestato

Estorsione e minacce di morte all'ex compagna 29enne che, per difendersi, gli spruzza spray al peperoncino, prima di rifugarsi in un esercizio commerciale e e chiamare il numero unico di emergenza per attivare i soccorsi.

E' accaduto ieri ad Ancona: i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno arrestato in flagranza del reato di estorsione un 30enne anconetano, già noto alle forze dell'ordine.

Nel pomeriggio l'uomo avrebbe tentato l'estorsione alla 29enne, verosimilmente per problemi legati all'acquisto di sostanze stupefacenti. La donna, mentre passeggiava in Piazza d'Armi, è stata raggiunta e minacciata di morte dall'uomo che pretendeva la restituzione di una somma di denaro e, al fine di difendersi, ha utilizzato contro di lui dello spray al peperoncino per poi rifugiarsi presso un esercizio commerciale situato nelle immediate vicinanze e chiamare il numero unico di emergenza, attivando i soccorsi. L'arrestato, rintracciato dai militari della Radiomobile mentre era ancora sul posto, è stato in seguito posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.



