Visita del ct Spalletti a team volley Civitanova

"Sono molto contento di essere qui, per la vostra professionalità e per quello che rappresentate".

Lo ha detto il ct della nazionale di calcio, Luciano Spalletti, che ha fatto visita alla squadra di pallavolo Cucine Lube Civitanova nel corso dell'allenamento all''Eurosuole Forum' di Civitanova Marche (Macerata). Spalletti ha salutato i giocatori, reduci dal Mondiale per club, e ha stretto la mano allo staff tecnico.

Dopo le foto di rito, il capitano della Lube, Fabio Balaso, ha regalato all'allenatore una maglia personalizzata della squadra con il numero 1 sopra al nome 'Spalletti'. Il tecnico in precedenza era stato ad Ascoli Piceno, ospite all'apertura dello showroom di Landini, di cui è testimonial.



