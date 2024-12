Tenta l'incasso di Gratta Vinci taroccati, denunciato

Contraffà nove tagliandi del "gratta e vinci", li trasforma in vincenti e tenta l'incasso. Denunciato a Fermo un 72enne di origini siciliane che aveva messo in piedi un ingegnoso, per quanto artigianale, sistema per taroccare i tagliandi del concorso a premi, e per poi provare ad intascare i soldi.

Il tutto è nato dalla segnalazione di un titolare di una ricevitoria sulla costa fermana. I carabinieri hanno, così potuto accertare che il 72enne aveva tentato di incassare ben 9 biglietti "gratta e vinci" alterati. Il truffatore, infatti, aveva applicato del nastro adesivo per unire parti dei ticket già grattati, con parti riportanti codici a barre di altri biglietti vincenti, non ancora riscossi, verosimilmente reperiti nei cestini dei rifiuti nei pressi di altre rivendite.

Gli accertamenti, in sinergia con la società "Lotterie Nazionali", hanno permesso di verificare che i gratta e vinci in questione ed i codici a barre vincenti non erano stati rubati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA