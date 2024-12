Siglato protocollo d'intesa sociale tra il comune e i sindacati

Siglato il protocollo d'intesa sulle linee di governo relative al bilancio di previsione 2025 definito anche come "protocollo sociale", che ha visto come firmatari il comune di Pesaro ed i sindacati. Da subito previsto lo stanziamento di 100mila euro come risorse di un fondo anticrisi, per il sostegno al reddito. Tra gli altri punti riportati vi è quello che impegna il comune a richiedere uno stanziamento di fondi a Marche Multiservizi per il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico. Accordi e impegni rivolti anche all'emergenza abitativa per sostenere economicamente le famiglie in carico dal servizio politiche sociali e il sollecito alla regione Marche per recuperare il patrimonio residenziale pubblico in capo all'Ente Regionale Per L'abitazione Pubblica (Erap). Viene poi ribadita la centralità della co-programmazione per promuovere e rafforzare le reti di partenariato tra l'amministrazione e il terzo settore. Infine il protocollo pone la riflessione su linee d'azione per la riduzione dei consumi, sul tema del lavoro e della disabilità.





