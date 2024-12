Maltempo, a Jesi strade allagate vicino ai fossi

A causa dell'ondata di maltempo, con forti piogge, che sta interessando le Marche, a Jesi (Ancona) si contano i primi allagamenti in prossimità dei fossi, ed alcune strade sono state transennate ed interdette al traffico. Lo fa sapere il Comune avvertendo della chiusura di via del Burrone (dal vivaio verso il cippo Martiri), via Montelatiere (scorciatoia da Via Agraria per San Marcello), sottopasso Coppetella nella zona Goldengas. La polizia locale e i tecnici stanno monitorando i sottopassi.



