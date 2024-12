Indagato per la morte della moglie, Procura chiede archiviazione

La Procura di Ancona ha chiesto l'archiviazione per un marito anconetano, di 72 anni, accusato di omicidio colposo per la morte della moglie. La donna, Vittoria Manuali, 67 anni, era deceduta il 27 marzo scorso, nella frazione di Candia, ad Ancona. Era malata da tempo. La pm Serena Bizzarri bloccò la salma il giorno dopo il funerale, era il 30 marzo, mentre il feretro era in attesa di partire per Bologna per essere cremato. Fece eseguire l'autopsia. Era infatti stato presentato un esposto da parte della badante, 69enne, che l'aveva accudita durante l'ultimo mese di vita, con il quale accusava l'uomo di di presunti maltrattamenti alla moglie tanto da cagionarglila morte. Il deposito dell'esito dell'autopsia, arrivato nei giorni scorsi, "ha escluso un nesso di derivazione causale tra i maltrattamenti denunciati dalla badante nei confronti del marito della donna e la morte della stessa". La donna è morta per una aritmia cardiaca. Ora la badante è indagata per calunnia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il giorno del funerale era stata sorpresa a rubare biancheria e vestiti della defunta, caricati in auto. La famiglia la licenziò e il giorno dopo lei fece denuncia ai carabinieri per i sospetti maltrattamenti. L'indagato era difeso dall'avvocato Fabrizio Naspi.



