Centrodestra attacca Biancani per l'aumento delle tasse

"Pesaro si prepara ad un Natale amaro, con un aumento delle tasse che peserà per circa 2,2 milioni di euro sulle spalle delle famiglie e delle imprese" così il centrodestra pesarese in occasione della conferenza stampa di fine anno.

"L'addizionale IRPEF da sola vale 1,9 milioni di euro in più, a cui si aggiungono 230.000 euro derivanti dall'aumento dell'IMU - dice il centrodestra - anche i turisti saranno colpiti dalla revisione della tassa di soggiorno, che porterà nelle casse del Comune circa 60.000 euro - aggiungono - arrivano anche i rincari della TARI, già previsti intorno al 4,5%, e quelli delle bollette dell'acqua schizzate alle stelle".

Secondo i consiglieri d'opposizione "i numeri parlano chiaro" sostenendo che "le minori entrate statali erano note da tempo e sono irrisorie rispetto agli aumenti delle tasse decisi dal comune". Il Documento Unico di Programmazione (DUP) presentato dall'amministrazione invece viene definito "confuso e pieno di contraddizioni" ritenendola "l'ennesima dimostrazione di una mancanza di visione chiara per la città come dimostrano questi primi mesi pieni di gaffe e confusione su tutti gli argomenti".





