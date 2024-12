Prima edizione Biosfera Prize attira persone da tutto il mondo

Più di 80 artisti provenienti da dieci nazioni del mondo hanno partecipato al concorso di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, che offriva la possibilità di creare opere audiovisive immersive destinate alla Biosfera, l'installazione digitale scultorea unica in Europa che coniuga arte, natura e tecnologia, presente in piazza del Popolo. Si tratta della prima edizione del Biosfera Prize che il vicesindaco e assessore alla cultura di Pesaro, Daniele Vimini, ha definito come "un successo senza confini" ritenendo che l'edizione "ha evidenziato come l'arte digitale sia in grado di superare barriere culturali e geografiche, creando connessioni tra visioni e linguaggi diversi" e sostenendo che così "Pesaro si afferma così come città laboratorio, in cui tecnologia e creatività si incontrano per generare nuove esperienze estetiche e culturali accessibili a tutti".



