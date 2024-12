L'appello di Apa Hotels a Pesaro, 'Sostenete il settore'

"Pesaro scelga di puntare sul turismo e l'amministrazione sostenga il settore" così il presidente di Apa Hotels, Marco Filippetti, durante l'assemblea annuale dell'associazione degli albergatori pesaresi, sostenendo che "in un'Italia dell'over tourism, la provincia di Pesaro-Urbino deve mostrarsi come un luogo di serenità dove godere di bellezze paesaggistiche e culturali, allontanandosi dal caos delle grandi città".

Filippetti chiede poi che "le amministrazioni pubbliche siano più propense ad una gestione del turismo ispirata a principi imprenditoriali che a logiche politiche" evidenziando come "oggi il turismo è una vera e propria industria".

Il presidente suggerisce che "bisognerà identificare il profilo da attrarre, allontanare lo stereotipo di un luogo adatto solo a vacanze estive e diversificare l'offerta" affermando che "per farlo bisogna cambiare il modo di comunicare e offrire una programmazione di qualità sia in termini di eventi che di iniziative" puntando su l'Auditorium Scavolini come "luogo di eventi, fiere e concerti" e sull'aeroporto dove Filippetti coglie "in maniera favorevole i passi fatti avanti in questi ultimi anni dal Sanzio. Così come è positivo che fermerà a Pesaro il treno proveniente da Monaco".



