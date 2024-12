Fabriano lancia il portale turistico VisitFabriano suddiviso in sezioni tematiche come Arte e Cultura, Luoghi da Non Perdere, Natura e Sentieri, Mangiare e Bere, Eventi Ricorrenti, e una sezione dedicata ai bambini, il sito offre un viaggio completo alla scoperta delle bellezze locali. Tra gli altri punti di forza del portale, la sezione Eventi Ricorrenti, che include manifestazioni come il Palio di San Giovanni, la stagione teatrale di Amat e Form, il Premio Gentile da Fabriano, "Fabriano Carta è Cultura" e la sezione Eventi, costantemente aggiornata con gli appuntamenti in calendario. Infine, il sito dialoga direttamente con la piattaforma nazionale Italia.it, garantendo massima interoperabilità e visibilità globale.

Per celebrare il lancio di VisitFabriano, il Comune propone un photocontest mensile che invita cittadini e visitatori a immortalare la città in fotografie "Mostraci la Fabriano più bella". Ogni mese sarà caratterizzato da un tema specifico: per dicembre, il tema sarà "Fabriano sotto le luci di Natale". Le fotografie inviate alla casella comunicazione@comune.fabriano.an.it saranno valutate da una giuria e pubblicate sui canali ufficiali e sul portale. "Il sito permette di divulgare l'immagine della città a livello globale, di comunicare eventi culturali ed iniziative ad impulso turistico e raggiungere una vasta area di pubblico. Rappresenta un supporto indispensabile per la crescita, l'innovazione e lo sviluppo della città di Fabriano", il commento dell'assessore alla Bellezza, Maura Nataloni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA