Al Lhov di Elica premio nazionale per innovazione

Lhov, l'innovativo All-In-One di Elica - multinazionale di Fabriano (Ancona) leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti - che unisce forno, piano cottura e sistema aspirante in un unico prodotto, si è aggiudicato il Premio Nazionale per l'Innovazione, "Premio dei Premi", arrivato alla XIV edizione, assegnato annualmente e istituito su concessione del Presidente della Repubblica presso la Fondazione Cotec. Grazie anche a questo ambito premio, Lhov - disegnato da Fabrizio Crisà, Chief Designer Officer di Elica - contribuisce alla promozione del design e alla valorizzazione dell'innovazione a livello istituzionale.

"Riceviamo con immensa gratitudine questo riconoscimento che, con il suo alto valore istituzionale, rafforza la nostra ambizione di unire creatività e tecnologia. Un obiettivo in cui mettiamo tutto il nostro coraggio e la nostra passione: quando il design contribuisce alla crescita culturale dell'innovazione di un settore e di un intero Paese, raggiunge davvero il suo scopo più alto", il commento del presidente di Elica Francesco Casoli, presente alla cerimonia di premiazione tenutasi presso il Teatro Salone Margherita a Roma. Lhov, accolto con grande entusiasmo dal mondo del design sin dal suo debutto, conta già più di 15 premi, tra cui il celebre Compasso d'Oro ADI, il premio per l'Innovazione ADI Design Index e il Red Dot Design Award. "Il Premio dei Premi, conferma il percorso che Elica ha intrapreso da anni nella valorizzazione del design italiano a livello internazionale", ha concluso Fabrizio Crisà.



