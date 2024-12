Passaggio generazionale: è crisi nel settore dell'imprenditoria

CNA giovani imprenditori ha compiuto a livello nazionale un'indagine che testimonia la difficoltà del passaggio generazionale, fenomeno che riguarda anche il territorio di Pesaro-Urbino. Secondo il rapporto soltanto un imprenditore under 40 su tre ha ereditato l'azienda, ma quasi il 60% è figlio di imprenditori. Il 35% ha conseguito almeno una laurea triennale ma per il 45% la formazione scolastica-universitaria conta poco o nulla nell'attività imprenditoriale e oltre l'86% non ha utilizzato incentivi pubblici per avviare l'attività.

Il 41,2% afferma di essere imprenditore di prima generazione, il 61,3% ha avviato l'impresa in prima persona. Il 32% gestisce imprese ereditate da familiari. Il 15,5% ha un dipendente, il 46,5% ne ha tra 2 e 10. Il 57% dichiara di avere acquisito le competenze necessarie lavorando per altre imprese.

Il 73% ha avviato l'attività grazie a un patrimonio iniziale rappresentato da mezzi propri (46,9%) o da risorse di famiglia (26,9%). Solo il 17,3% ha utilizzato un credito bancario.

Il 5,6% ammette di avere scelto la via dell'imprenditoria per mancanza di opportunità alternative. Per il 42% invece la scelta deriva dalla volontà di realizzare le proprie aspirazioni (31,7%) o di migliorare la propria condizione economica (10,2%).

Ad oggi solo il 6,6% degli under 40 intervistati ha dichiarato di aver acquistato l'impresa sul mercato.



