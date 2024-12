Incidente mortale nel Fermano, perde la vita uno scooterista

Tragedia questa mattina, alle 12,30, a Sant'Elpidio a Mare (Fermo) a 24 ore dall'incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada Mezzina, costato la vita a un'automobilista 73enne di Civitanova Marche (Macerata), che le strade del Comune nel Fermano fanno registrare un'altra vittima.

Lungo strada San Giuseppe, sempre a Sant'Elpidio a Mare, un uomo di circa 60 anni ha perso la vita sulla strada. L'uomo si trovava in sella al suo scooter quando si è verificato l'impatto con una vettura. Immediato l'intervento dei volontari della Croce azzurra di Sant'Elpidio a Mare e i sanitari dell'automedica, allertati dalla centrale operativa del 118 che ha anche richiesto l'intervento dell'eliambulanza annullato poco dopo aver verificato il decesso. Troppo gravi le ferite riportate dalla collisione. Con i sanitari, sul posto anche i carabinieri di Sant'Elpidio a Mare che, dopo aver posto sotto sequestro i veicoli incidentati, lavorano per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare le eventuali responsabilità, così come i vigili del fuoco di Fermo per la messa in sicurezza dei veicoli..



