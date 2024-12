Garante Marche visita squadriglia radar Aeronautica militare

IL Garante delle marche in visita alla squadriglia radar dell'aeronautica militare di potenza picena Lo scambio di auguri per le prossime festività natalizie è stata l'occasione per il Garante delle Marche per i diritti della persona, Giancarlo Giulianelli, di visitare la base della 114esima Squadriglia Radar Remota dell'Aeronautica Militare di Potenza Picena. Si è trattato di una visita conoscitiva del Reparto potentino e delle sue articolazioni nell'ambito della quale il Garante regionale ha avuto modo di toccare con mano le attività svolte quotidianamente dal personale militare e di conoscere i sistemi e gli uomini che contribuiscono alla difesa dello spazio aereo nazionale e Nato. L'incontro con il comandante della Squadriglia, capitano Luciano Speranza, è stata l'occasione per avviare una collaborazione progettuale tra i due enti tra cui l'idea di creare una scuola permanente di diritto internazionale umanitario sotto l'egida del Garante. Al termine della visita il capitano Speranza ha omaggiato il Garante Giulianelli del calendario 2025 dell'Aeronautica Militare.





