Progetti per l'aumento e il miglioramento del verde urbano, sia pubblico che privato, purché con benefici alla collettività, quindi di interesse pubblico.

Questi gli obiettivi del Bando a sportello per il co-finanziamento per interventi di micro-forestazione, per la creazione di nuove aree verdi, la riqualificazione di quelle esistenti, la piantumazione di nuove alberature e il restauro del patrimonio arboreo monumentale di Ancona, rivolto a cittadini, enti del terzo settore e imprese.

Gli operatori potranno presentare progetti, volti al co-finanziamento del 50% - 70%, e usufruire dell'Infoday del 19 dicembre, con inizio ore 15:30, sulla piattaforma Teams, per avere tutti i chiarimenti necessari. Il bando fa parte delle varie Azioni Life+ A_GreeNet, il progetto europeo co-finanziato dall'Unione Europea che ha l'obiettivo di rendere Ancona, insieme alle città partner della costa del medio Adriatico, più resiliente al cambiamento climatico attraverso vari interventi, con un fondo reperito attraverso un secondo progetto europeo, il Progetto Clima2024, co-finanziato dalla Fondazione Cariverona, per oltre 150mila euro. Il programma dell'Infoday prevede gli interventi, tra gli altri, dell'assessore del comune di Ancona, Marco Battino, e dei tecnici dei soggetti promotori.



