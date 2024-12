Manovra: Acquaroli, 'Raddoppiati i fondi per l'aeroporto'

Con gli emendamenti alla Manovra approvati la notte scorsa "Sono stati raddoppiati i fondi destinati alla continuità territoriale che opera sull'Aeroporto di Ancona, garantendo uno stanziamento annuo di 6 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027" Lo segnala sui social il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. "Per il sisma che ha colpito la costa marchigiana nel novembre 2022 - affidato alla Struttura del Commissario Castelli e all'USR Marche - sono stati stanziati - sottolinea inoltre - 5 milioni per l'anno 2025 e 7 milioni per l'anno 2026, necessari per far partire la progettazione e l'avvio delle opere di ricostruzione.

A partire dal 2027 si potrà accedere alle risorse di oltre 1 miliardo di euro stanziate dallo Stato per completare le ricostruzioni". Acquaroli segnala inoltre che "è stata prevista per l'anno 2025 l'esenzione Imu per le abitazioni dichiarate inagibili nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro". Il presidente ringrazia "il Governo Meloni e in particolare il sottosegretario al Mef, Lucia Albano, per questo ennesimo segnale di grande attenzione per la nostra regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA