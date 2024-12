Aggredisce la compagna in casa, 50enne arrestato dalla polizia

La Polizia di Stato, della Questura di Ancona, ha arrestato ieri un italiano, 50 anni, per i reati di lesioni, minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. La compagna ha denunciato un'aggressione dopo una lite dichiarando d'aver subito anche in altre occasioni la violenza dell'uomo. Gli agenti intervenuti all'interno dell'abitazione della coppia, in zona Torrette, hanno trovato la donna, in evidente stato di agitazione. Ha riferito di essere stata aggredita dal compagno, mostrando varie escoriazioni e lividi che aveva sul corpo. Alla vista dei poliziotti l'uomo, insofferente ha assunto un atteggiamento violento ed aggressivo, rifiutandosi di fornire un documento che potesse identificarlo. Invitato più volte a mantenere la calma l'uomo ha tentato di aggredire gli agenti e rivolgendo loro frasi minacciose, scalciando e tentando di colpire i poliziotti con pugni e gomitate. E' stato così accompagnato in Questura mentre la donna è stata portata da personale sanitario all'Ospedale di Torrette per le cure necessarie. L'arresto del cinquantenne, con numerosi precedenti, è stato convalidato con applicazione della misura dell'obbligo di firma.



