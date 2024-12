Inflazione novembre, ad Ancona +0,9%, tra città più virtuose

L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di novembre e ad Ancona si registra un aumento dell'0,9%, sotto la media italiana 1,3%, e posizionandosi al 10° posto tra le città più virtuose. Nelle Marche il dato è invece esattamente in linea con la media italiana: +1,3%. Queste percentuali si traducono, secondo l'Unione nazionale consumatori che ha stilato la classifica, in un rincaro annuo per famiglia media ad Ancona di 197 euro (Italia 306 euro), nelle Marche di 274 euro (Italia 306 euro), nono posto tra le Regioni italiane.



