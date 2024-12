Fedrigoni:Aguzzi, amarezza stop Giano, lavoratori salvaguardati

Nell'accordo per chiudere la vertenza Giano sottoscritto nella sede della Regione Marche, l'assessore al Lavoro Aguzzi sottolinea che nel documento "viene esplicitato che l'azienda Fedrigoni ritira tutte le procedure di licenziamento precedentemente annunciate. Ci sarà successivamente una richiesta di cassa integrazione straordinaria per la riorganizzazione finanziata da fondi che abbiamo a disposizione per le aree di crisi che consentirà quindi un anno di cassa integrazione a tutti i dipendenti".

L'accordo "prevede che quasi la completezza dei dipendenti attualmente in forza a tempo indeterminato alla società Giano di Fabriano, quindi Fedrigoni, dovranno essere ricollocati entro il prossimo anno". Una procedura già iniziata, aggiunge l'assessore. "Per la maggior parte dei dipendenti l'impegno è il ricollocamento nelle aziende Fedrigoni della nostra regione. La Regione Marche accompagnerà le ricollocazioni tramite corsi di formazione e progetti formativi". Certamente c'è amarezza per la perdita di "un'attività importante legata alla Carta, il comparto ufficio, però manteniamo sul nostro territorio tutte le altre attività legate alla Fedrigoni, quindi alle cartiere sia di Pioraco che di Castelraimondo (Macerata) e quanto rimane anche a Fabriano (Ancona)". Ma soprattutto c'è la consapevolezza di aver mantenuto "una opportunità per tutti quei lavoratori che dal 31 dicembre cesseranno le loro attività, entreranno in cassa integrazione, ma mano a mano, scorrendo le settimane e i mesi, dovranno essere ricollocati", conclude Aguzzi.



