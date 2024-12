Neve a Frontignano, il turismo invernale entra nel vivo

Entra nel vivo la stagione turistica invernale sui monti Sibillini. Stamani la stazione sciistica di Frontignano, a Ussita (Mc) si è risvegliata completamente imbiancata. Nel corso della notte sono caduti alcuni centimetri di neve per la felicità degli appassionati della montagna tanto che, oltre alla seggiovia delle Saliere per la salita e la discesa delle persone, è stato aperto anche il tapis roulant per potersi divertire con i bob e slittini.

"Frontignano è ormai tornata ad essere una realtà turistica del nostro territorio e nel 2025 avvieremo i lavori per la nuova cabinovia che partirà dal piazzale dell'hotel Felicita e raggiungerà i 2mila metri di quota per permettere di tornare a sciare sul nostro canalone", spiega all'ANSA la sindaca di Ussita, Silvia Bernardini. "Il progetto è pronto da tempo, stiamo solo aspettando tutte le autorizzazioni necessarie in termini ambientali", aggiunte la sindaca. Che sottolinea: "La nuova cabinovia è figlia di una riqualificazione ambientale importante di tutta l'area, stiamo già procedendo allo smantellamento delle vecchie infrastrutture ormai obsolete". I lavori che interesseranno la cabinovia, il rifugio e tutto il resto necessario per rendere funzionale l'impianto, costeranno circa 15 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA