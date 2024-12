Mondiale per club di volley: Trento ko in finale, vince Cruzeiro

Si ferma ad un passo dalla gloria il cammino dell'Itas Trentino ai Mondiali per club di pallavolo a Uberlandia in Brasile. La squadra italiana si arrende in finale per 3-1 (22-25, 25-20, 16-25, 22-25) ai padroni di casa del Sada Cruzeiro in una partita combattuta fino all'ultimo punto. Gli uomini guidati da coach Fabio Soli, sotto nel primo set, hanno subito la maggiore intraprendenza dei brasiliani. Trento andata subito sotto nel primo set, ha avuto il merito di recuperare e vincere il secondo. Nel terzo set dopo un brutto avvio, la squadra ha recuperato ben otto punto di svantaggio ma ha pagato lo sforzo cedendo nella parte finale della frazione. Nel quarto set, il copione è identico: il Sada Cruzeiro allunga con Trento che insegue. I sudamericani hanno cinque match point; l'Itas ne annulla due ma poi deve arrendersi per il 25-22 finale che chiude l'incontro.



