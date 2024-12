Senza biglietto sul bus, 8 multati a Falconara

Sul bus senza biglietto, otto multati a Falconara. Un controllo sui titoli di viaggio a bordo dei mezzi di Conerobus ha creato momenti di tensione a Case Unrra, dove è stato necessario l'intervento della polizia locale di Falconara per identificare un passeggero senza biglietto che si è rifiutato di fornire le sue generalità.

L'intervento ha costretto l'autobus della linea C a restare fermo per circa 20 minuti. E' accaduto nel primo pomeriggio di giovedì, a bordo del mezzo che da Chiaravalle viaggiava verso Ancona. Durante i controlli della squadra di quattro operatori di Conerobus sono stati scoperti altri sette 'portoghesi'.

Giovedì scorso, quando erano in corso i controlli, sul mezzo della linea C viaggiavano 40 passeggeri e altri sette sono stati sorpresi senza biglietto: identificati e multati.

Il primo passeggero trovato senza biglietto, non ha voluto invece fornire le sue generalità e anzi ha iniziato ad alzare la voce, tanto che il personale di Conerobus è stato costretto a fermare la corsa e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. A Case Unrra è arrivata una pattuglia della polizia locale di Falconara, che ha preso in consegna il passeggero e lo ha accompagnato al comando di polizia locale di Falconara, in piazza del Municipio. Qui l'uomo, un 40enne ghanese, è stato identificato e denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Un "plauso" agli agenti di polizia locale è stato rivolto dal sindaco Stefania Signorini agli agenti. "Siamo sempre disponibili a collaborare con Conerobus, che offre un servizio di grande importanza per i cittadini e vede impegnati ogni giorno anche sulle nostre strade tanti lavoratori".

Il presidente di Conerobus Italo D'Angelo ringrazia gli agenti della polizia locale di Falconara e annuncia che "nel 2025 intensificheremo i controlli - ha annunciato il presidente di Conerobus Italo D'Angelo - impiegando oltre che il nostro personale anche agenzie private esterne. Voglio sottolineare che il pagamento del titolo di viaggio è un atto dovuto ed è necessario per mantenere il servizio. Eppure durante i controlli abbiamo individuato giovani che sono stati multati tre volte in una settimana. Effettueremo controlli sempre più serrati e chi non ha il biglietto sarà multato".



